Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Çatalköy’de dün gerçekleşen patlamayla ilgili basın açıklaması yaptı.

“Çatalköy bölgesinde askeri mühimmatın patlaması derin bir üzüntü kaynağımız olmuştur” diyen Töre, “Maddi zararın büyük olmasının yanında, oluşan olumsuzlukların kısa zamanda giderilmesi temennisi içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu kaydeden Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin yaraları sarması da tesellimiz olacaktır” dedi.