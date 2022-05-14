Çatalköy'de hırsızlık...2 kişi tutuklandı

Çatalköy'de hırsızlık...2 kişi tutuklandı
banner83
banner80

Çatalköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, 8 – 13 Mayıs tarihleri  arasında Çatalköy’de, S.A'ya ait ikametgahın mutfak kapısı kırılarak içeriye girildi ve bir adet led televizyon çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.G.(E-22) ve A.E.(E-17) tutuklandı. Çalınan televizyon ise S.G’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor. 
 

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 18:11
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Lefkoşa'da trafik kazası...
Lefkoşa'da trafik kazası...
  1. Kıbrıs
﻿