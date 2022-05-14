Çatalköy'de hırsızlık...2 kişi tutuklandı

Çatalköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 8 – 13 Mayıs tarihleri arasında Çatalköy’de, S.A'ya ait ikametgahın mutfak kapısı kırılarak içeriye girildi ve bir adet led televizyon çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.G.(E-22) ve A.E.(E-17) tutuklandı. Çalınan televizyon ise S.G’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 18:11