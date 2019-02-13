Çatalköy'de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak





Çatalköy’de bazı bölgelerde yarın 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisinin kesik olacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden, Çatalköy İlkokulu batısı ve Raşit Özuslu Caddesi’nin bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.