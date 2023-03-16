Çatalköy-Esentepe Belediyesi izinsiz ve ruhsatlandırılmamış yapıların denetimine başlıyor

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, izinsiz ve ruhsatlandırılmamış yapıların denetimine başlayacağını duyurdu. Belediye, 17 Nisan tarihine kadar gerekli işlemleri tamamlamayan yapı sahipleri hakkında yasal işlem başlatacak.
-İnşaat ruhsatı harcının yüzde 10’u kadar cezai işlem
Belirtilen tarihe kadar başvuru yapılmaması halinde Belediyenin, 51/1995 sayılı yasaya dayanarak, yasal işlem başlatacağı vurgulanan açıklamada, verilen sürede gerekli işlemlerini tamamlamayan ve halen inşaatına devam eden yapı sahipleri için Belediyenin, her gün için yasanın öngördüğü inşaat ruhsatı harcının yüzde 10’u kadar cezai işlem uygulayacağı da duyuruldu.