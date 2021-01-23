Çatalköy-Karşıyaka hariç, ülkedeki okullar Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi.

ÇATALKÖY-KARŞIYAKA ARASINDA OKULLARDA ONLINE EĞİTİME GEÇİLİYOR

Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür.

DİĞER OKULLAR 25 OCAK'TA YÜZYÜZE EĞİTİMLE BAŞLIYOR

Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görülmüştür. Ancak Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmemiştir.

ALSANCAK-KARŞIYAKA ARASINDAKİ HUDUTLAR İÇERİSİNDEKİ BAZI İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ DURDURULUYOR

2.Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan ve aşağıda belirtilen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05:00’dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görülmüştür.

Eğlence yerleri, bar, club, meyhane

Sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri

Spor salonları, masaj salonları, internet cafeler

Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları

Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

Bir önceki toplantıda alınarak geçerliliği bulunan kararlar aşağıda belirtilen şekilde uygulamada kalmaya devam edecektir.