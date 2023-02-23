Çatalköy, Lefkoşa ve Girne’de 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı.

Çatalköy’de çalıştığı inşaat şirketinde müşterilerden elektrik ve su sayaçları ücreti olarak tahsil ettiği parayı tasarrufuna geçiren İ.B.(K-42) tutuklandı.

Polis bültenine göre İ.B.’nin 2022 yılı içerisinde tahsil ettiği toplam 16,950 TL ile 1,430 Sterlin nakit parayı çaldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Otelin SPA odasındaki dolaptan hırsızlık…

Lefkoşa’da bir otelin SPA soyunma odasındaki dolaba konulan para cüzdanından 2 bin 900 TL nakit para, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve 3 adet çek yaprağı çalındı.

Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen M.A. (E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Marketten içki çalan kişi tutuklandı

Girne’de Salih Miroğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir marketten 170 TL değerindeki alkollü içkiyi alıp, ödeme yapmadan çıkan M.B.(E-22) tutuklandı.

Dün saat 4.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.