Çatalköy ve Alsancak'ta iki ani ölüm

Çatalköy ve Alsancak'ta iki kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre bugün saat 11.30 sıralarında Çatalköy'de sakin Gunther Schweighart (E-78) evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

- Denizde rahatsızlandı, kurtarılamadı

Yine bugün saat 11.30 civarında Alsancak'ta deniz içindeyken rahatsızlık geçiren Kenan Gülmez (E-67) kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin her iki ani ve gayritabii ölüm olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.