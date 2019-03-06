Çatalköy ve Güzelyurt’un bazı bölgeleri bugün elektrik alamayacak

Çatalköy ve Güzelyurt’un bazı bölgeleri bugün elektrik alamayacak

Çatalköy ve Güzelyurt’un bazı bölgeleri bugün elektrik alamayacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Çatalköy Evdim Evleri, Çatalköy’ün güneyi ve doğusu ile Olive Tree Tatil Köyü’nün doğusunda bugün 09:00- 15:00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Güzelyurt’ta da bugün 09.00-13.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Belirtilen saatlerde Yedidalga, Bağlıköy, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı, Lapaz Öğrenci Yurdu ve civarının elektrik enerjisi alamayacak.

  

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