"Çatı aday arayışı değil,erken seçim için destek arayışı"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ‘Bugüne Dair’ programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı. UBP ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri görüşmenin, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çatı aday formülü gündemiyle değil, seçim öncesi bir erken genel seçim gündemiyle yapıldığını söyleyen Arıklı, erken seçim koşuluyla UBP’ye hükümet konusunda da destek vermeye hazır olduklarını söyledi. "ERSİN BEY TÜRKİYE’DE VİZEYİ ALMIŞ" Arıklı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Türkiye ziyaretinde Özersay’ın “istediğini elde edemediğini” de iddia ederken, bu ziyaretin kazananının Tatar olduğunu söyledi. Özersay’ın Türkiye’den eli boş döndüğünü savunan Arıklı, “Kudret Bey, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettikten sonra kendisinin müzakereler konusundaki tecrübesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı konusunda Türkiye’den destek alacağını, Ersin Bey’in de Başbakanlık makamında devam etmesi yönünde telkin alacağını düşünüyordu” ifadelerini kullandı. İstanbul dönüşü Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda rahatladığını da belirten Arıklı, Tatar’ın İstanbul’a giderken adaylığı konusnda destek alamayacağı yönündeki kaygıyı yakınlarıyla paylaştığı yönünde de bir iddia ortaya attı. Arıklı, Tatar’ın İstanbul ziyareti için “belli ki vizeyi almış” yorumunda bulundu.