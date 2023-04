Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Alasya İlkokulu öğrencisi Ela Kızıltunçlar’a devretti.

Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Filiz Boyoğlu başkanlığındaki öğrenci heyeti, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine değindi ve tüm çocukların bayramını kutladı.

Adıyaman’daki depremde hayatını kaybeden öğrenci ve velileri rahmetle anan Çavuşoğlu, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, depremde hayatını kaybedenlerin anılarını her zaman yaşatacaklarını, bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da onlara adadı.

-Temsili Eğitim Bakanı Kızıltunçlar spor salonu yapılması direktifi verdi

Çavuşoğlu’nun makamını devralan Ela Kızıltunçlar ilk olarak okullara spor malzemeleri gönderilmesini ve kendisinin de eğitim gördüğü Alasya İlkokulu’na spor salonu yapılması direktifini verdi.

Daha sonra Çavuşoğlu’yla birlikte toplantı salonuna geçen 14 öğrenci, Kızıltunçlar’a ve Çavuşoğlu’na çeşitli sorular sordu ve taleplerde bulundu.

Kızıltunçlar, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, en önemli şeylerden birinin empati yapmak olduğunu, her zaman dezavantajlı kişilerin yerine koyarak düşünmek ve bir gün kendilerinin de aynı durumda olabileceğini unutmamak gerektiğini hatırlattı.

Temiz ve yaşanabilir bir çevre için bazı alışkanlıkların değişmesi gerektiğine işaret eden Kızıltunçlar, daha az zararlı yakıt tüketen araçlar, sprey olmayan deodorantlar ve hayvanlara zarar vermeden üretilen ürünler kullanarak bu konuda duyarlılığın gösterilebileceğini belirtti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, “Dünyayı iyilik kurtaracak” diyerek, kimsenin dünyanın sahibi olmadığını, bu nedenle gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Tarih boyunca başarıya ulaşanların düzenli ve çalışkan insanlar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, zekanın tek başına başarıya ulaştırmadığını, bunun için düzgün bir yaşam ve azim gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, her türlü kötü alışkanlığa dur demenin yollarının aranması ve bulunması gerektiğini ifade ederek, “Çocuklarımıza 'her şeyimizsiniz' diyoruz ama çocuklar Atatürk’ün de dediği gibi milletin her şeyidir” dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu çocuklara birer tablet hediye etti.