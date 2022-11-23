Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için mesleğine yüreğini koyan öğretmenlere ihtiyacımız vardır” dedi.

Çavuşoğlu “24 Kasım Öğretmenler Günü“ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolünün, geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, her türlü gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın temelinin eğitim olduğunu belirtti.

Toplumların ilerlemesinde ve kalkınmasında en büyük payın öğretmenlerin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Öğretmenler, eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir ve onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır.

Öğretmenlerimizdir ki; ülkemizin bağımsızlığı, kalkınması, huzur ve refahı için yeni neslin eğitiminde en ön safta yer alan ve öğretmenlerimizdir ki pandemi döneminde büyük bir sorumluluk üstlenerek, zor şartların bulunduğu dönemde bile toplumun geleceğine ışık tutan. İşte bu yüzden, kutsal bir görevi yerine getiren ve en zorlu dönemde topluma liderlik etme noktasında hiç düşünmeden en ön safta yer alan öğretmenlerimize teşekkürler ediyor, bizler için son derece önemli ve değerli olduklarını belirtmek istiyorum."

Çavuşoğlu, çocuklara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerleri, demokrasiyi, insan haklarını öğreten, sorumlu bireyler olarak yetişmesine rehber olan, vatan ve millet sevgisini aşılayan öğretmenlerin gösterdiği çabanın her geçen gün daha da büyük önem kazandığını ifade etti.