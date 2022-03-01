Çavuşoğlu ‘7. Eurie Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılacak

Çavuşoğlu ‘7. Eurie Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılacak
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “7. EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi”ne katılmak üzere İstanbul’a gidiyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, “dünyanın en seçkin üniversitelerinin, akademisyenlerinin ve yüksek öğrenim sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılacağı” zirve, yarın İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. 
Zirvenin açılışında konuşma yapacak olan Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam saatlerinde ülkeye dönecek.

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