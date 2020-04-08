Çavuşoğlu: “Ailelerimiz Rahat ve Huzurlu Olsun”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İngiltere’den ülkemize charter uçuşla gelerek, Güzelyurt’taki KYK Yurtları’na yerleştirilen öğrenci ve vatandaşları ziyaret etti.

Bölgede son durumla ilgili yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada öğrencilerin ve vatandaşların yurtlara gelmeden önce kalacakları oda standartlarının denetlendiğini belirterek, temizlik malzemeleri şikayeti üzerine her çeşit temizlik malzemesinin odalara yerleştirildiğini belirtti.

Bakanlık kadrolarının öğrencilerin bu süreyi en rahat şekilde geçirebilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Çavuşoğlu, odalardaki mevcut koşulların çok iyi olduğunu, herhangi bir malzeme eksikliği, internet veya yeme içme konusunda bir sıkıntının bulunmadığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ın da buradaki durumu yakından takip ettiğini ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ederek, öğrencilerin en iyisine layık olduğunu, bu yüzden eğitim ateşeleri aracılığıyla hepsine ulaşılarak ülkelerine getirildiklerini belirtti.

Ailelerin rahat ve huzurlu olmasını isteyen Çavuşoğlu, polis, belediye ve Bakanlık kadrolarının burada 24 saat hizmette olduğunu ve onlara ulaştırmak istedikleri her şeyi Kaymakamlıklar aracılığıyla Bakanlık araçları tarafından taşınacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 17:33