Çavuşoğlu, Ankara’da Türkiye Milli Eğitim Bakanı Tekin ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’daki resmi temasları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni görevinden dolayı Bakan Tekin'e hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra iki ülke arasında yıllardır süren güzel ve verimli bir iş birliğinin devam ettiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Ana vatanımızın fedakarlığını ve buradaki kadroların özveriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve bilgilerin güncellenerek geleceğe doğru yürütülmesi anlamında her zaman birlikteliğimiz çok güçlü olmuştur. Bu manada da geçmişte olduğu gibi 'iki devlet tek millet' anlayışıyla hizmet eden Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve tüm bürokratlarımıza teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

Türkiye ile KKTC arasında kesintisiz olarak devam eden birçok proje olduğunu belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasında eğitim iş birliği konularının daha da güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Tekin

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Milli Eğitim Bakanı olarak göreve geldikten sonra ilk ağırladıkları heyetin KKTC heyeti olduğunu belirterek bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak KKTC ile "iki devlet tek millet" anlayışını sözde değil, özde hayata geçirmek istediklerini ve hükümetler arası ilişkilerin yanı sıra toplumlar arası ilişkilere de büyük önem verdiklerini ifade ederek şunları söyledi: Bir millet olma vasfının devam ettirmenin önemine çok inanıyorum. Bunu yapmamız gerekiyor. Bizim görevimiz aslında bir millet vasfının devam etmesini sağlamak. Bu konuda da bizim üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız."

İki ülke arasında daha önce başlayan ve devam eden çalışmalar olduğuna işaret eden Bakan Tekin, KKTC ile her konuda iş birliği yapmaya açık olduklarını kaydetti.

Daha sonra heyetler arası gerçekleşen görüşmede Türkiye ile KKTC arasında devam eden eğitim iş birliğinin güçlendirilmesi ile yeni iş birliği konuları ele alındı.