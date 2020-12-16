Çavuşoğlu: "Arpa sorununun önümüzdeki hafta giderilmesi bekleniyor"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ambarlarında 15 günlük kalan arpa stokuyla ilgili sıkıntının, önümüzdeki hafta sonu Türkiye’den arpa getirilmesiyle aşılmasının planlandığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet+ programına katılarak, arpa stokunun azalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“ÖNLEM OLARAK ARPA VERMEYİ KISITLADIK”

Bakan Çavuşoğlu, TÜK ambarlarında 15 günlük arpa stoku kaldığını belirterek, “Göreve geldiğimde, 1 aylık arpa olduğu yönünde açıklama yapıldı. Ancak işin içine girildiğinde gördük ki bugün itibarıyla 6 bin ton civarında arpa var” dedi.

Günlük arpa satışının 500-600 ton civarında olduğunu ifade eden Çavuşoğlu “Yani, hafta sonunu da koyarsanız, 15 günlük satılabilecek arpa miktarımız bulunuyor. Stokçuluk yapmak isteyenlere karşı önlem aldık ve deniz koşullarını, arızları da dikkate alarak, bugünden itibaren arpa vermeyi kısıtlı hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, göreve gelir gelmez ilk toplantısını TÜK’ün stok ve para durumunun sorun tespiti ve çözümü için yaptığını anlatarak, dün itibarıyla tüm imkânların seferber edildiğini ve bankalarla yapılan görüşmeler sonrasında, Türkiye’den arpanın getirilmesi için 5 milyon TL’lik bir kaynak yaratıldığını, Maliye Bakanlığı ile de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Bugün itibarıyla arpayı taşıyacak olan gemiden fiyat alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye ile yapılan görüşmede, bir protokol imzalanması gerekiyordu. Biz imzaladık. Bugün de karşı tarafın imzalayıp göndermesini bekliyoruz. Onlar, arpayı bugün itibarıyla Mersin’e taşımaya başlayacak. Gemi belirlendikten sonra, gelecek hafta Salı günü gemi yüklemeye girecek ve bir aksaklık olmazsa iki gün içinde yola çıkacak. Takvimlemede ve hava şartlarında bir sorun olmazsa gelecek hafta sonu arpanın ülkeye ulaşması planlanmaktadır” diye konuştu.

“ARPA MUTLAKA ÜLKEYE GELECEK”

Bakan Çavuşoğlu, mısırın pahalı olması nedeniyle üreticinin arpaya yöneldiğine işaret ederek, normal şartlarda içinde bulunduğumuz dönemde 2,5-3 aylık arpanın stoklarda olması gerektiğini ancak mısırdaki fiyat artışı nedeniyle üreticilerin, daha ekonomik olduğu için arpayı tercih ettiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hükümetsizliğin yarattığı boşluktan dolayı ihaleye çıkılmamış ve bir tedbir alınmamış veyahut aşırı özgüvenden dolayı bu arpanın edinilebileceği şeklinde bir bakış açısıyla arpa, ambarlarımıza taşınmamış. Bu arpa, mutlaka ülkeye gelecektir. Bazen bir gün gecikme bile toplumda infiale neden olabilir. Biz o gecikmenin olmaması için büyük çaba sarf etmekteyiz. Umut ederim gelecek hafta sonuna bir arıza olmazsa arpayı ülkeye getirebiliriz. Hayvancımızı zor durumda bırakmamak için en yüksek seviyede, tüm konsantremizle odaklanmamızla bunu yerine getirmeye çalışıyoruz”

“TÜK, HÜKÜMETLERİN YÖNETİM ANLAYIŞI NEDENİYLE EKONOMİK SIKINTI YAŞIYOR”

Bakan Çavuşoğlu, ülkede olmazsa olmaz olarak nitelendirilen TÜK’ün, hükümetlerin yönetim anlayışı nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, TÜK’ün yapısı gereği görev zararı yapma hakkı bulunmadığını hatırlattı.

Öte yandan zaman içerisinde hükümetlerin, tarıma destek olmak amacıyla Bakanlar Kurulu’nda geçirdiği bazı kararlar olduğuna değinen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Örneğin arpayı 1,5 TL’ye alıp 1,25 TL’ye satarsanız, o zaman bir görev zararı oluşuyor. Bu 25 kuruşu da devletin vermesi gerekiyor. Kurumun, devletten çok ciddi miktarda alacağı var. Bunu gününde almadığı için bankalara borçlanıyor ve uzun yıllar sonra alacaklarını aldıktan sonra aldığı paradan ziyade TÜK, bankalara inanılmaz faiz ödemiş oluyor. Bu nedenle bilançoları denkleşmiyor. Bu anlamda yaşadığı ekonomik sorunlara bağlı olarak stoklarında dönem dönem sıkıntı olmaktadır”