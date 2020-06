Çavuşoğlu Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, baba yüreğinin zorluklara karşı sığınılacak güvenli bir liman olduğunu ifade ederek, tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Babalarımız, toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direği, anne ile birlikte her türlü fedakârlığı üstlenen,her türlü çileye göğüs geren, çocuklarının mutluluğunu kendi mutlulukları sayan, karşılıksız sevgi ve fedakarlığın sembolüdür.

Evladını sevgi ve şefkatinden esirgemeyen, ona yaşamlarının her anında ihtiyaç duyacağı yüce değerleri kazandıran babalar, yeri doldurulamayacak en değerli varlıklar olup, tek istekleri çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, başarılarıyla gururlanmak, vatanına ve milletine faydalı olduklarını görebilmektir.

Bu nedenle evladını sevgi ve şefkatinden esirgemeyen, ona yaşamlarının her anında ihtiyaç duyacağı yüce değerleri kazandıran babalarımızı, sadece yılda bir gün değil, her an anmalı, saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ben de bir baba olarak tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum.”