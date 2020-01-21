Çavuşoğlu: "Belediye sayısı 12 olmalı"

Meclis'te CTP Milletvekili Asım Akansoy, Havadis gazetesinden Başaran Düzgün’ün seçim öncesi anketleri ve yapan şirketleri eleştiren makalesinden kesitler okuyarak, “Halk günün sonunda kendi kararını verecektir” dedi.

Bu anketlerin bir oyun olduğunu söyleyen Akansoy, demokrasiye yapılan müdahalelere her zaman karşı olmaya devam edeceğini belirtti. Akansoy, anket yönteminde yapılan yanlışlara da değindi.

Belediyelerdeki idari ve ekonomik krizler konusunda da konuşan Akansoy, Büyükkonuk Belediyesi’nde 3-4 aydır çalışanların maaş alamadığını, hatta bordrolar üzerinde oynama yapıldığını ve çalışanların dava açtığını anlatarak, belediyelerin daha sıkı denetimlerle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akansoy, konunun çözümü için yetkilileri ve Bakanlar Kurulu’nu göreve çağırdı.

ÇAVUŞOĞLU: “BELEDİYE SAYISI 12 OLMALI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, anketlerin yapılma sebebinin durum tespiti olduğunu belirterek, dün yayımlanan ankette UBP adayının önde çıkasının mantıklı olduğunu, önceki seçimle de örtüştüğünü kaydetti.

Belediyeciliğin kangren olmuş bir konu olduğunu herkesin bildiğini reformun artık olmazsa olmaz noktaya geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, gelirleri aynı olmayan belediyelerin aynı giderlere sahip olmasının tıkanıklığa yol açtığını da belirtti.

Ülkedeki belediye sayısının kesinlikle azalması gerektiğine inandığını dile getiren Çavuşoğlu, kendi görüşünün 12 belediyeyle bu konunun toparlanabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, belediyeler reformunun el birliğiyle ivedilikle yapılarak yola öyle devam edilmesini önerdi.