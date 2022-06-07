Çavuşoğlu, BRTK Müdürü Özkurt’a verilen cezanın ağır bir karar olduğunu belirtti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt hakkında verilen tutukluk kararı ile ilgili açıklama yaparak, verilen cezanın ağır bir karar olduğunu dile getirdi, gerçekleştirilen yayın ile kamunun haber alma hakkının yerine getirildiğini belirtti.

Türkiye-KKTC su iletim hattında yaşanan arızanın gündemi günlerce meşgul ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, hattın onarılmasının ardından suyun yeniden baraja aktarılmasının önemli bir olay olduğunu, düzenlenen töreni yayınlayan BRT’nin de kamu görevini yerine getirdiğini ve yapılan yayının seçimle ilgili olmadığını söyledi.

Yargının bağımsızlığına ve verdikleri kararlara her zaman saygı duyduklarını ancak verilen kararla kamu görevinin engellenmemesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Meslek bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederek, kamu görevini yerine getiren Meryem Özkurt’a verilen ceza vicdanları rahatsız etmiştir. Temennim en kısa sürede vicdanların rahatlatılmasıdır.” dedi.