Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege gibi konular AB ile ilişkileri zehirliyor"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerden bahsederek, “Daha pozitif bir ortamda bu konularda ilerleme kat etmek istiyoruz. Bu ilişkileri zehirleyen konular var mı? Var. Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs konusu…” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’da Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Almanya’nın AB dönem başkanlığı süresince Türkiye-AB ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde geliştirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, “AB’deki yeni yönetimden bu yana daha iyi ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. AB kurumları ve yöneticileriyle iyi bir diyaloğumuz var” dedi.

Üye ülkelerin de Almanya’dan beklentisinin çok olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, “Müzakere eden ülkelerin de Almanya’dan beklentisi var. Birlikte çalışırsak önemli mesafeler katedebiliriz” şeklinde konuştu.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi her iki tarafın yararına olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Hepimizin ortak sorunu olan göç ve mülteci konularında yapılması gerekenleri el aldık. Bugün ilişkileri zehirleyen bazı konular var. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege gibi. Almanya’nın bazı arabuluculuk girişimleri oldu. Biz de buna sıcak baktık” dedi.

Türkiye’nin Yunanistan dahil herkesle diyalog içerisinde olmak istediklerini, kimsenin hakkını hukukunu inkar etmediklerini, kimsenin de Türkiye’yi dışlamaya çalışmasın dediklerini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye’de kalıcı bir barış ve istikrar önemli. AB’nin oynayabileceği önemli roller var. Esas olarak siyasi sürecin hızlandırılması önemli. BM çatısı altında, AB’nin de desteğiyle Suriye’de kalıcı barışı getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.