Çavuşoğlu, Fuat Oktay tarafından kabul edildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede eğitimle ilgili konular ele alındı.

Çavuşoğlu, Ankara ziyaretinde bazı üniversite rektörleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan’la da bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilişim Ağı seminerine de katılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu beraberindeki heyetle birlikte Ankara’daki temaslarının ikinci gününe Anıtkabir’i ziyaret etti.Mozoleye çelenk koyan Çavuşoğlu, Misakı Milli Kulesi’nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.