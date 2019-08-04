Çavuşoğlu: "Geçmiş bakanlığın YÖK ile teması yoktu"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, görevi devraldığında yükseköğrenimde kaos olduğunu kaydederek, “Geçmiş bakanlığın YÖK ile teması yoktu. Belirsizlik ortadan kalkmamıştı. Kısa zamanda büyük emekler harcandı, üniversitelerimizin ve yükseköğretimin sıkıntıları büyük oranda çözüme kavuşturuldu” dedi.

Çavuşoğlu, “Gelinen nokta iyi. Yükseköğrenimdeki bazı sıkıntılar da süreç içinde çözümlenecek. Üniversiteler de öğrenciler de kuşku duymasın. KKTC yükseköğrenimini YÖK, YÖDAK ve üniversitelerle birlikte daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“SAYIN SARAÇ’LA GEÇMİŞE DAYANAN İYİ İLİŞKİLER VE KARŞILIKLI GÜVEN DUYGUSU SÜRECE İVME KAZANDIRDI”

Çavuşoğlu, KKTC yükseköğrenimde atılan adımlarla ve yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak şunları belirtti:

“Yükseköğrenimde birikmiş ve çözülmesi gereken ciddi sorunlar vardı. Denklik, yatay geçiş, kontenjan hususlarında belirsizlikler vardı. Üniversitelerimiz bu ortamdan dolayı huzursuz, tedirgin ve umutsuzdu. Geçmiş bakanlığın YÖK ile teması olmadığı için de bu belirsizlik ortamı ortadan kalkmamış, çözüm yetisi üretilememişti. Yükseköğrenim açıkçası kaos ortamı içerisinde olumsuz bir noktadaydı.”

Görevi devralır almaz üniversiteler, mütevelli heyet başkanları ve YÖDAK’la ciddi toplantılar yaptığını, sorun tespiti ve çözüm önerileri hususunda veri temelli çalışmalarda bulunduklarını belirten Eğitim Bakanı “Kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşmesi gereken hedefleri ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, bu süreçte YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la uzun süren çalışma toplantıları gerçekleştirdiğini de dile getirerek, “Sayın Saraç’la geçmişe dayanan iyi ilişkiler ve karşılıklı güven duygusu sürece ivme kazandırdı” dedi.

“Kısa zamanda büyük emekler harcandı, üniversitelerimizin ve yükseköğretimin sıkıntıları büyük oranda çözüme kavuşturuldu” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, denklik, yatay geçiş, tanınma, YÖKSİS ve e-Devlet’e aktarım gibi hususlarda yaşanan sıkıntıların ve belirsizliklerin protokolle ortadan kalktığını dile getirdi.

“KKTC ÜNİVERSİTELERİNİ KONTROLSÜZ YATAY GEÇİŞTEN KORUYAN CİDDİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ”

KKTC üniversitelerini kontrolsüz yatay geçişten koruyan ciddi kazanımlar elde edildiğini söyleyen Nazım Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“YKS yoluyla KKTC’ye yerleşen ve ön lisansla lisans alanından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından denklik aranmayacağı, yine bu protokolde net şekilde ortaya kondu. Ayrıca YKS ile yerleşen öğrencilerin YÖKSİS üzerinden e-Devlet’e bilgi ve mezuniyetlerinin aktarılması sağlanmış, YÖK’ün YÖDAK ile birlikte kaliteye yönelik çalışmalar yapması karara bağlanmıştır.”

Protokol sayesinde KKTC’de verilen akademik unvanların Türkiye’de de tanınması konusunda da ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Buradaki en kritik nokta tercih dönemi başlamadan bu protokolün imzalanabilmesiydi” dedi.

“2010’DA GÖREVİ DEVRALDIĞIMIZDA DA KRİZ ORTAMI VARDI”

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“2010 yılında görevi devraldığımızda da kriz ortamı vardı. Göreve geldiğimde ortak akıl yaklaşımlarıyla KYK Yurtlarını ve burslarını KKTC’ye açıp öğrenci sayısının 40 binden günümüzdeki rakama ulaşmasının önünü açtık. KKTC üniversitelerinin ülke ekonomisine katkısının sürdürülebilirliğini sağlamayı ve bunun artarak devam etmesini hedefliyoruz. Akademik dünya bilimsel araştırma ve geliştirme üniversiteler sayesinde var olabilir, bu bilincine haiz çalışmalar ve çözümler üretiyoruz. Gelinen nokta iyi. Yükseköğrenimdeki bazı sıkıntılar da süreç içinde çözümlenecek. Üniversiteler de öğrenciler de kuşku duymasın.”

“KKTC ÜNİVERSİTELERİNİN DOLULUK ORANLARI GEÇEN YILIN GERİSİNDE OLMAYACAK”

YÖK Başkanı ile KKTC üniversitelerinin bu seneki doluluk oranlarını da görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, olumlu sonuçlar doğuracağına inandığı bazı planlama ve çalışmaları YÖK Başkanı ile birlikte yürüttüğünü söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, “İmzalanan protokolle sorunların çözüme kavuşturulması, YÖK’ün Türkiye ve KKTC üniversitelerinin kontenjanlarına ilişkin rasyonel planlamaları ve yapıcı tavrı, üniversitelerin ve bakanlığımızın yürüttüğü stratejik ve planlı çalışmaların, doluluk oranlarına yansımasının geçen yılın gerisinde olmayacağını, hatta ek yerleştirme sonuçlarıyla daha iyi noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

YÖK ile sorunların çözümü noktasında mutabık olduklarını ve sorunların büyük bir kısmının çözüldüğünü belirten Çavuşoğlu, çözüme kavuşturulması gereken sorunlar üzerinde de çalışıp, ortak akıl yaklaşımıyla çözüm üretileceğini söyledi, “Kimse kuşku duymasın” dedi.

Eğitim Bakanı, KKTC yükseköğrenimini YÖK, YÖDAK ve üniversitelerle birlikte daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.