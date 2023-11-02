Çavuşoğlu hayatını kaybeden Öğretmen Kılıçoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Çavuşoğlu hayatını kaybeden Öğretmen Kılıçoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı
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 Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık dolayısıyla yaşamını yitiren Derya Karslı Kılıçoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde görev yapan edebiyat öğretmenimiz Derya Karslı Kılıçoğlu’nu   zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız çok büyüktür.

Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli öğretmenimiz Derya Karslı Kılıçoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim.”

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