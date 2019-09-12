Çavuşoğlu: “Hazırlıklar yapılıyor. Maraş’ı açacağız”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki “Kapalı Maraş” konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Evet hazırlıklar yapılıyor. Maraş’ı açacağız” diyen Çavuşoğlu, “Türkiye, KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin olmadığı bir gaz anlaşmasının da zaten Akdeniz’de çok pahalıya mal olacağını, bir işe yaramayacağını” belirten Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere ilişkin Fransa’dan Amerika’dan gelen uyarılar hakkında “Kimsenin haddi değil” diye konuştu.