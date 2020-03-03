Çavuşoğlu Hüseyin Kanatlı’nın ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşama gözlerini yuman Hüseyin Kanatlı için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

‘Kıbrıslı Türklerin ilk sunucusu olarak bilinen ve Kıbrıs Türk tarihine damgasını vurmuş, duayen radyocu, yayıncı, gazeteci, öğretmen Hüseyin Kanatlı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmakyatım. Verdiği emekler ve öğrettikleri ile toplumumuzda yer etmiş, büyük bir değerimizi kaybettik.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi ile sevenleri olmak üzere tüm basın camiamıza başsağlığı dilerim.’