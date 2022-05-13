Çavuşoğlu İranlı öğrencilerin öğrenci işleri sorumlusunu kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yurt dışında okuyan İranlı öğrencilerin öğrenci işlerinden sorumlu İran İslam Cumhuriyeti Lideri Temsilcisi Mohammad Ali Nezamzadeh Azheh ve Kıbrıs İranlı Öğrenci Bilim ve Kültür Derneği Başkanı Mohammad Karimzadeh’i kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre görüşmede, KKTC’de okuyan İranlı öğrencilerin eğitim süreçleri ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek İran öğrenci temsilciliği seçimi ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada KKTC üniversitelerine eğitim almak için 140 farklı ülkeden öğrenci geldiğine dikkat çekerek, gelen her öğrenciyi kendi evlatları gibi gördüklerini söyledi.

Yurt dışından gelen öğrencilerin mezun olduktan sonra gittikleri yerlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin fahri temsilcileri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Ülkemizde eğitim aldıkları süreç içerisinde, öğrencilerimizin huzur ve refah içerisinde eğitim hayatlarını tamamlamaları, bizler için çok önemlidir” dedi.

Gerçekleştirilen bu tarz görüşmelerin, öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasına yardımcı olduğu dile getiren Çavuşoğlu, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için kararlı bir duruş sergilediklerini ifade etti.

AZHEH

İran İslam Cumhuriyeti Lideri Temsilcisi Mohammad Ali Nezamzadeh Azheh ise Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi alan birçok İranlı öğrenci bulunduğunu ifade ederek, öğrencilere sağladıkları imkanlar için Bakan Çavuşoğlu ve üniversitelere teşekkür etti.

Öğrenciler ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Azheh, yaşanan ufak sıkıntıların da atılacak adımlarla çözüme kavuşturulacağına inandığını belirtti.