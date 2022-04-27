Çavuşoğlu, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji öğrencileri Emre Kaplan ve Enes Tekkanat’ı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yıldız Milli Takımıyla Didim’de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası “3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışlarına” katılarak birincilik elde eden Emre Kaplan ile yarışlarda KKTC’yi temsil eden Enes Tekkanat’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kaplan ve Tekkanat’tan katıldıkları yarışlar ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, bisiklet yarışlarının zor ve disiplin gerektiren bir spor dalı olduğuna dikkat çekerek, bu anlamda öğrencilerin elde ettiği başarıların çok değerli olduğunu ve Kıbrıs Türk halkına çok büyük bir gurur yaşattıklarını dile getirdi.

Fırsat verildiğinde Kıbrıs Türkünün her alanda rekabet edebileceğine de vurgu yapan Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı burada kalmamalı ve devam etmeli. İnşallah Emre ve Enes’i Avrupa’da düzenlenecek yarışmalarda da göreceğiz. Hedeflerini yüksekte tutsunlar ve çok çalışmaya devam etsinler. Bizlere düşen görev de bu çocuklarımıza her yönden destek olmaktır.” dedi.

Bu bağlamda iş insanlarına seslenen Çavuşoğlu, “Akademik başarılarının yanında sportif olarak çok başarılı ve potansiyele sahip birçok gencimiz var. Ülkemizin böylesi başarılarla anılması için, hep birlikte gençlerimize destek olmalıyız. Emre ve Enes de bunlardan ikisi. Ülkemizin değerli iş insanlarına sesleniyorum, gelin bu çocuklarımıza destek olalım ve önlerini açalım.” dedi.

Konuşmasının sonunda Emre Kaplan ve Enes Tekkanat’ı elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, Başman sponsorluğunda Nike mağazalarında kullanılmak üzere hazırlanan hediye çeklerini öğrencilere takdim etti.