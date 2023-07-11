Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü'nün ortak sesidir"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk basınının, Kıbrıs Türkü'nün ortak sesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığ mesajda Kıbrıs'taki ilk Türkçe gazete “Saded”in yayınlandığı tarih olan 11 Temmuz'un, Kıbrıs Türk basın tarihinin başlangıcı olarak kabul edildiğini kaydederek "Bu başlangıç, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesiyle kendi devletini kurma sürecinde de büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada, Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü'nün ortak sesidir." dedi.

Basın mensuplarına seslenen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurarak uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü'nün haklarını savunan önemli bir görevi yerine getirirken, aynı zamanda düşüncelerini, duygularını ve taleplerini yansıtarak toplumun sesi oluyor, demokratik değerlerini, kültürünü, tarihini ve geleceğini korumak ve ilerletmek adına önemli bir rol üstleniyorsunuz.

Bu duygu ve düşüncelerle mesajıma son verirken, Kıbrıs Türk basınının daha da güçlenerek ilerlemesini temenni ediyor, çok sesliliğe ve demokrasiye katkı koyan tüm basın mensuplarımızın ve kuruluşlarımızın 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum”.