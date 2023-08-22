Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği – Türkiye heyetini kabulünde vurguladı: “Her zaman öğrencilerin yanındayız”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği – Türkiye’nin (KTÖB-TR) yönetim kuruluyla görüşmesinde, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu vurguladı.

-Çavuşoğlu: “Mersin’deki öğrenciler için Bünyamin Merhametsiz’i yetkilendirdim”

Çavuşoğlu, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin kenetlenmesi amacıyla kurulan (KTÖB-TR) yönetim kurulunu kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, kabuldeki konuşmasında “Kıbrıslı Türk öğrencilerin bir araya gelmeleri sadece kişisel düzeyde değil, toplumsal ve kültürel düzeyde de bulundukları bölgelerde önemli etkiler yaratacak” dedi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, birliğin, Kıbrıslı Türk öğrenciler arasında dostlukları pekiştiren, dayanışma ve desteği güçlendiren bir platform olacağını söyleyerek daha güçlü toplumun temellerinin da böyle atılacağını, gençlerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Birlik tarafından dile getirilen sorunlara çözüm üretmek için de gerekli adımları atacaklarını belirten Çavuşoğlu, ilk etapta eğitim ateşesi bulunmayan Mersin’deki öğrencilerin sorunlarını gidermek için Ankara Eğitim Ateşesi Bünyamin Merhametsiz’i yetkilendirdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, her koşulda öğrencilerin yanında olduklarını da vurguladığı konuşmasında, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği – Türkiye’ye çalışmalarında başarı diledi.

-Tınazlı: “Kısa sürede 200 üyeye ulaştık”

KTÖB-TR adına söz alan Başkan Yardımcısı Arda Tınazlı ise derneğin kuruluşu ve amaçları hakkında Çavuşoğlu'na bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti’nde okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilerin kenetlenmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Birliğin amaçları arasında Türkiye'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşadığı her türlü sorun ve güçlüğe çözüm üretmek, eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleyerek birlikteliklerini pekiştirmek ve yeni öğrencilere kılavuzluk etmek olduğunu belirten Tınazlı, kısa sürede 200 üyeye ulaştıklarını dile getirdi.

18 – 30 yaş aralığında, KKTC vatandaşı olup, Türkiye üniversitelerinde öğrenim gören herkesin birliğe üye olabileceğine de değinen Tınazlı, önümüzdeki aylar için çok değerli projeler planladıklarını, bu projeleri gençlerle ve halkla buluşturacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tınazlı, 11 Ağustos'ta Büyük Han’da düzenledikleri etkinlikte üyelerle buluştuklarını da kaydederek, fikir birliğiyle belirledikleri bazı konuları Bakan Çavuşoğlu'na aktardı.