Çavuşoğlu: “Kim olursa olsun, ismi adli suçlara karışmış kişilerin okullarımızda görev almasına asla iznimiz yoktur.”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan hademelerin 2014 yılından itibaren taşeron şirketler tarafından karşılandığını hatırlatarak, görevlendirilen hademelerin ilgili şirketler tarafından belirlendiğini söyledi.
Okullarda işe başlayan kişilerin, karakter belgelerini işe başladığı gün içerisinde bildirmesi durumunun alışkanlık haline geldiğini ve buna müdahale ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, ilgili belgenin şirkete verilmesinden sonra işe başlama şartını koyduğunu vurguladı.
Bu noktada, hizmet veren ilgili şirketin böylesi hassas durumlarda daha dikkatli davranması gerektiğinin de altını çizen Çavuşoğlu, “Bakanlık olarak dışarıdan hizmet almaktayız. Görevlendirilecek hademelerde ilgili şirket tarafından belirlenmektedir. Bu noktada, ilgili şirket işe alımlarda daha dikkatli davranması ve bazı hassasiyetlere dikkat etmesi gerekmektedir. Söz konusu görevlendirmeye müdahale ederek bahse konu kişinin görevine son verilmiştir. Kim olursa olsun, ismi adli suçlara karışmış kişilerin okullarımızda görev almasına asla iznimiz yoktur.” ifadelerine yer verdi.