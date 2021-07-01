Çavuşoğlu, KKTC'de

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için özel uçakla dün akşam KKTC’ye geldi.
Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve TC Lefkoşa Büyüelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşecek, ardından ortak basın açıklaması yapacak. Başbakan Ersan Saner de Çavuşoğlu’nu kabul edecek.
Bu arada, bir grup vatandaş ve AK Parti KKTC Temsilciliği üyeleri, ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.
Çavuşoğlu, kendisini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.