Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i kabul etti.

KKTC’de temaslarda bulunan Özyiğit ve beraberindeki heyet Çavuşoğlu ile eğitim alanında yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Nazım Çavuşoğlu, ağırlamaktan memnuniyet duyduğu Abdullah Özyiğit’e çalışmalarında başarılar diledi, Mersin ile Yenişehir halkına selamlarını iletti.

