Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu mesajında; "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğretmenleri, memurları ve sivilleri taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kazada yaşamını yitiren eğitimcilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı memurumuza acil şifalar diler, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.
Çavuşoğlu mesaj yayınladı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
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