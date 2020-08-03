Çavuşoğlu mesaj yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.



Çavuşoğlu mesajında; "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğretmenleri, memurları ve sivilleri taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Kazada yaşamını yitiren eğitimcilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı memurumuza acil şifalar diler, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.