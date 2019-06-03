Çavuşoğlu mesaj yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm halkın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak; bayramın birlik ve beraberlik duygularıyla, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini diledi.

Çavuşoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Mübarek ramazan ayını geride bırakarak, bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar dostluk, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekişmesine vesile olan önemli ve anlamlı günlerdir. Bu vesileyle, dargınlıkların unutulduğu, tüm toplumun, kardeşçe kucaklaştığı daha nice bayramlara ulaşmasını ümit ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”

Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm öğretmen, öğrenci ve eğitim camiasının da bayramlarını kutlayarak 2018-2019 öğretim yılının sonuna gelinen bu günlerde, huzur içerisinde bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bugün Bakanlık personelini ziyaret ederek personelin bayramlarını kutladı. Ziyarette Çavuşoğlu’na Bakanlık üst düzey yetkilileri eşlik etti.