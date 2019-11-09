Çavuşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yakından takip ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasını büyük bir sevinçle karşılayarak, kendi mücadelesine rehber ettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü ve Atatürk’ü anma günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz komutanı, Büyük Önder ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 81. ölüm yıldönümünde saygıyla yad ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurmuştur. Elbette O, istiklal ve istikbal demektir. O; tarih boyunca zorluklara, imkansızlıklara, darboğazlara boyun eğmemiştir. Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvetli hale getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur. Önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihverdir. Kıbrıs Türk Halkı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yakından takip etmiş, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasını büyük bir sevinçle karşılamış ve kendi mücadelesine rehber etmiştir.”

Türk ve dünya tarihinde kıymetli bir yer edinmiş Büyük Önder Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere, genç nesli de öğretmenlere emanet ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Atatürk’ün bıraktığı miras ve emanet ettiği gençliğe hizmeti “boyun borcu” olarak nitelendirerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve özlemle andıklarını dile getirdi.