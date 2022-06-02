Çavuşoğlu'ndan Bekirpaşa Lisesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret ederek, Tunus’da yapılan 18. İKF Kempo Dünya Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan ve 3 branşta 3 önemli derece elde ederek 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Büşra Turan ile Ankara’da yapılan Bölgesel Futsal müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden Bekirpaşa Lisesi Yıldız Erkek Futsal Takımını tebrik etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye Çavuşoğlu, KKTC’de öğrenim gören öğrencilerin elde ettiği uluslararası başarıların önemine vurgu yaparak, elde edilen bu başarıların disiplinli ve planlı bir şekilde, çok çalışarak elde edildiğine dikkat çekti.

Hem bireysel, hem de takım olarak öğrenci ve öğretmenlerin elde ettiği bu başarıların kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, başarılı sonuçlar elde ederek yurda dönen tüm öğrencileri tebrik etti.

Pandemi döneminde topluma ışık tutan, umut olan öğretmenlerin de elde edilen bu başarılarda çok büyük pay sahibi olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Biz Kıbrıs Türkleri kültürel, sanatsal ve sportif anlamda donanımlı bir milletiz. Birçok insanımız dünyanın çeşitli noktalarında önemli görevler üstleniyor. Engellerin arkasına sığınmadan çok çalışırsak, uygulanan hiçbir ambargo başarının önünde duramaz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin elde ettiği bu başarılar Kıbrıs Türkü’nün varlığını tüm dünyaya gösteriyor” dedi.