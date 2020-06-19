Çavuşoğlu'ndan kolej sınavı için mesaj

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yayımladığı mesajda Kolej Giriş Sınavı’na girecek olan öğrencilere başarılar diledi, sınavın bir sıralama sınavı olduğunun unutulmaması gerektiği vurguladı.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

“Sevgili Öğrenciler, Değerli Veliler;

2019 – 2020 Öğretim Yılının ikinci dönemi Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadığımız zorlu süreç sonrasında, yarın Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci aşamasını gerçekleştiriyoruz. Alınan kararlar çerçevesinde öğrencilerimizin sınava gireceği merkezlerde tüm hijyen önlemlerini almış bulunmaktayız.

“BU BİR SIRALAMA SINAVI… HER ÖĞRENCİMİZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Öncelikle toplumumuz tarafından olduğu gibi Bakanlığımız tarafından da oldukça önemsenen Kolej Giriş Sınavı’nın bir sıralama sınavı olduğunun altını çizmek isterim. Her öğrencimiz bizim için kıymetlidir ve eğitim hayatlarında başarıya ulaşması bakanlığımızın birincil görevidir.

Unutulmamalıdır ki sınav sonucunda kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimizin başarısız olması gibi bir değerlendirme söz konusu değildir. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına farklı programlarda devam edeceği ve başarıyı yakalayacaklarına inancım sonsuzdur.

Koronavirüs nedeniyle zor ve karmaşık bir dönemden geçtiğiniz bu dönemde koyduğunuz hedef doğrultusunda çalışmaya devam eden sevgili öğrencilerim, yaşadığınız heyecanı anlıyorum. Ancak unutmayın ki sonuç her ne olursa olsun ülkemizin aydınlık geleceği, sizlere emanettir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğrencilerimize yapılacak olan sınavda ve gelecek eğitim yaşantılarında başarılar diler, sağlıklı ve mutlu bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ederim.”