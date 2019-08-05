Çavuşoğlu'ndan Özersay'a teşekkür

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı iletide Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a 11. Büyükelçiler Konferansına katılınından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu şunları yazdı:

"KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a 11. Büyükelçiler Konferansı’a katıldığı için teşekkür ediyorum.Kıbrıs Türkü’nün güvenlik endişeleri karşılanmadan, siyasi eşitlik olmadan Kıbrıs’ta çözüm olmaz. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumaya kararlıyız."