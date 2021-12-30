Çavuşoğlu'ndan ÖZEV'e ziyaret

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke genelinde özel eğitim gereksinimi olan bireyler için hizmet veren özel okullara desteğin arttırılması gerektiğini ifade etti.
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu KKTC Özel Eğitim Vakfı’nı (ÖZEV) ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu’na, ziyaret sırasında ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz eşlik etti.
GÖRSAY ÖZEV’DEKİ PROJELERİ ANLATTI
ÖZEV Genel Müdürü Görsay, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını giderici çözümlere katkıda bulunmak hedefiyle yola çıktıklarını aktardı.
Görsay, ÖZEV’deki iç- dış mekân spor tesisleri, kapalı yüzme havuzu projesi ve diğer projelerle ilgili bilgiler verdi.