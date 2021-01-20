Çavuşoğlu'ndan Sennaroğlu'na kutlama

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’nu telefon ile arayarak kutladı.

Çavuşoğlu, görüşmede Sennaroğlu döneminde verimli bir yasama dönemi geçmesi temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Sennaroğlu nezdinde KKTC Meclisine mensup Milletvekillerine selamlarını ileten Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne Türkiye Dışişleri Bakanlığı olarak destekelerinin süreceğini kaydetti.

Çavuşoğlu görüşmede ayrıca, en uygun zamanda Başkan Sennaroğlu ile görüşme arzusunda olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da telefon görüşmesinde Çavuşoğlu’na teşekkür ederken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Yaşanılan pandemi sürecinde karşılıklı dayanışmanın önemine dikkat çeken Sennaroğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına bu dönemde gerçekleşen katkılarının hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.