Çavuşoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Çavuşoğlu, yeni yılda da üretimin ve üreticinin yanında olacaklarını, çiftçilere, hayvancılara, balıkçılara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Yayımladığı mesajda Çavuşoğlu, Covid-19 salgınının, ekonomi için tarım ve hayvancılık sektörünün ne derece kritik olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Gıdada kendi kendine yetebilen bir ülke olabilmek için tarımsal desteklerin, teknolojinin yaygın kullanımının ve gıda tedarik zincirinin kuvvetlendirilmesi ile ilgili birtakım uygulamaların gerekliliğine dikkat çeken Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, 2021 yılında da üretimin ve üreticimizin yanında olacak, çiftçilerimize, hayvancılarımıza, balıkçılarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz. Odak noktamız, salgın koşulları altında yapılan üretimin olumsuz etkilerini elbirliğiyle ortadan kaldırmak, üretim koşullarını iyileştirerek, üreticinin ve üretimin önünü açmak olacaktır.”

Çavuşoğlu, yeni umutlarla, beklentilerle girilecek olan 2021 yılının, halkın sağlık ve refah içinde geçireceği bir yıl olması temennisinde bulundu.