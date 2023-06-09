Çavuşoğlu, ODTÜ KKK Rektör Yardımcısı Sabah ile Sanatçı Bayer’i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah, Türk Sanatçı Serkan Bayer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Çavuşoğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de açılması planlanan sergi hakkında sanatçı Bayer’den bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, kabuldeki konuşmasında, dünyada ilk kez ses, görüntü ve ışığı bir araya getirecek olan sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bakanlık olarak bu tür organizasyonlara destek verdiklerini belirten Çavuşoğlu, günün saatlerine göre renk değiştiren tabloları, kendilerine özel besteleriyle izleyecek olmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, gençlere ve öğrencilere de seslenerek, hayatları boyunca yakınlaştırıcı ve birleştirici gücü olan bilim ve sanata yakın durmalarını tavsiye etti.

-Sabah

ODTÜ KKK Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah ise, sergi ile bilim ve sanatı bir araya getireceklerini söyledi.

Bilim ve sanatın tüm toplumlarda el üstünde tutulması gerektiğine vurgu yapan Sabah, bu sayede uluslararası platformlarda bir adım öne çıkmanın mümkün olabileceğini ve bu durumun toplumlara prestij kazandıracağını belirtti.