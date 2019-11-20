Çavuşoğlu, öğrencileri kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle kendisini ziyaret eden Şht. Tuncer İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen kabulde öğrenciler, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırladıkları bildirgeyi Çavuşoğlu’na iletti.



Bir süre çocukların görüş ve düşüncelerini dinleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği konuşmada çocuk haklarının güvence altına alındığı bu anlamlı günde, çocukları kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geleceğin teminatı olan çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın ve onları en iyi şekilde yetiştirmenin önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımıza savaşların olmadığı, daha adil daha huzurlu daha müreffeh bir dünyada yaşayacakları bir ortam sağlamak için sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyor, var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



Tüm çocukların sağlıklı ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için atılması gereken adımların da farkında olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın her zaman destekçileri olacağız ve onlara daha güzel yarınlar sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli günde tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, daha güzel bir geleceğe sahip olmalarını gönülden temenni ediyorum."