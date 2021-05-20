Çavuşoğlu, Raziye Kocaismail’i kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’i kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bakanlık yaptığı tüm dönemlerde dernek için vermiş olduğu desteğe teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Kocaismail, ülkede yıllardır kansere karşı mücadele ettiklerini, kanser hastalığına karşı farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kansere karşı bilincin toplum içinde yayılmasının önemine işaret eden Kocaismail, erken tanı ve teşhisin hayat kurtardığını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Kocaismail’e teşekkür ederek, derneğe her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Derneğin hasta ve hasta ailelerine verdiği desteğin önemine işaret ederek, derneğin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade eden Çavuşoğlu, kanser hastalığına karşı derneğin farkındalık, duyarlılık ve erken tanı ile ilgili çalışmalarının ve düzenlenen kampanyaların, halkın bilinçlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.