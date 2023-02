Çavuşoğlu: “Sabırla, her an bir canlı çıkacakmış gibi mücadele etmeye devam ediyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs kafilesinden 32 kişinin hala Adıyaman’daki İsias Otel enkazının altında olduğunu ve sabırla, her an bir canlı çıkacakmış gibi mücadele etmeye devam ettiklerini söyleyerek, “Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi her nasıl olursa olsun buradan alıp gitmek istiyoruz” dedi.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) öğrenci, öğretmen ve velilerinden oluşan kafilenin bulunduğu İsias Hotel enkazı önünde NTV'ye açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 4 gündür yaklaşık 200 kişilik ekiple enkazı kaldırmak için çalıştıklarını belirtti.

Otel müdürünü bularak konuştuğu bilgisini veren Çavuşoğlu, otelde tur rehberi kafilesinden 43, Kıbrıs kafilesinden 39 kişi ve otel çalışanları da dâhil olmak üzere toplam 88-90 kişi bulunduğunu öğrendiklerini aktardı.

-“ Birçok insan maalesef DNA testine tabi tutularak defnedilme durumuna gelebilir”

Çavuşoğlu, “Burada 39 kişilik bir kafilemiz vardı. Depremden sonra 2-3 saat içinde 4'ü yardımlarla kurtarıldı ve 35 kişi kalmıştı. Bizim ekibimiz bu 4 gün içerisinde 3 tanesi bizim kafilemizden olmak üzere toplam 25 kişiyi enkazdan çıkardı. Bu 25 kişinin 1'i canlı 24'ü maalesef cansız şekildeydi” dedi.

Enkazın kaldırılmasının günler süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Tüm öğrencilerimizi her nasıl olursa olsun buradan alıp, tüm velilerimizi alıp gitmek istiyoruz. Kıbrıs Türk halkının kalbi burada atıyor. Bizim burada 5 öğretmen, 24 öğrenci ve 10 velimiz vardı” diye konuştu.

"Ağır iş makineleri enkazın içine girmiş, görüyoruz. Bu biraz kötüye işaret... Enkazdaki durum nedir?" diye sorulması üzerine Çavuşoğlu, "İnşaat makineleri biraz yoğunlaştı, biraz hızlandı. Birçok insan maalesef DNA testine tabi tutularak defnedilme durumuna gelebilir" yanıtını verdi.

25 kişinin enkazdan çıkarıldığını yineleyen Çavuşoğlu, "Biz gelmeden bizim kafileden 4 kişi canlı olarak çıkmıştı. Rehberlerden de çıkanlar olduğunu biliyoruz ama onların sayısını bilmiyoruz. Bizim kafilemizden 32 kişi hala enkaz altındadır" dedi.

Enkaz altındakilerin ailelerinin 24 saat çalışmaları izlediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Gitgide umutlar azalıyor ama Allah'tan umut kesilmez. Sabırla mücadele etmeye, her an bir canlı çıkacakmış gibi mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.