Çavuşoğlu, seçim vizyonunu açıkladı

UBP Genel Başkan adayı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, manifestosunu açıkladı.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, manifestosunu genel hatlarıyla anlatan Çavuşoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt vererek hem manifestonun ayrıntılarına girdi, hem de gündemle ilgili değerlendirmede bulundu.

UBP’nin bugüne kadar kendine verdiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren biri olarak, “ciddi, güvenilir ve kriz çözen bir bakan” olarak anıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “UBP liderinin de bu özelliklere uygun biri olması gerektiğini, bu özelliklerin kendisinde var olduğunu” söyledi.

Çavuşoğlu, tüm siyasi hayatı boyunca UBP’nin ilkelerini savunan ve doğru yoldan ayrılmamasına destek veren kişi olarak biriktirdiği tecrübe ve sadakatle Parti Genel Başkanı olmaya hazır olduğunu söyleyerek, “Genel Başkanlık döneminde konuşan değil, daha çok icraatlarımla anılan bir başkan olmayı hedefliyorum” dedi.

Tek derdinin UBP ve ülkeye hizmet olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, UBP üyelerine mesaj gönderdiği manifestosunda; devlet yönetiminin ciddiyet, disiplin, cesaretle krizleri çözme istediğine dikkat çekerek, “Sizin de katkılarınızla devlet yönetimine talibim. Hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

KKTC halkının refah seviyesinin artırılmasının ana hedefi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunun için sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının ve istikrarlı büyümenin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Bu bilinçle UBP’ye liderlik etmekte kararlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, istihdamı artırmak, sağlanan mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve bunun nasıl yapacağını iyi bilen ekonomiyi yaratmanın elzem olduğunu vurguladı.

“Dışa bağımlılığı azaltmak, yurt içi tasarrufları artırmak, tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamak ve böylece makroekonomik istikrarı güçlendirmek gençlere bırakacağımız en önemli mirastır” diyen Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği maddi ve teknik desteğin önemli olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Ülkemizde hedeflerimize ulaşmak adına yürütülen programların Türkiye gibi dünyada örnek alınan bir ülkenin desteğiyle ilerlemesi, hedeflenen amaca daha da kısa bir süre içinde ulaşılmanın da garantisi niteliğindedir” dedi.

“MANİFESTODAKİ HEDEFLER”

Manifestosunda projelerini aktaran Çavuşoğlu, çevre dostu ekonomik kalkınma, nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemi uygulamak, bayındırlık ve ulaştırma alanında güçlendirilmiş altyapı, tarım ve hayvancılıkta reform, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, adanın geleceği olan bilişim eğitimin yoğunlaştırılması, pandemiden olumsuz etkilenen turizmin ayağa kalkması için alternatif turizm modellerinin hayata geçirilmesi, Maraş açılımının istikrar ve barışın sembolü olacak şekilde ileri götürülmesiyle ilgili yapacaklarını anlattı.