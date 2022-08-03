Çavuşoğlu: “Sendikalar ile istişare yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Öğretmenler Yasası içerisinde yapılması öngörülen değişiklikler hakkında ilgili sendikalar ile istişare yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydetti.

Çavuşoğlu, sendikaların, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılacağı yönündeki iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı programda Öğretmenler Yasası’nda öngörülen değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yasa içerisinde yapılması öngörülen değişiklikler hakkında ilgili sendikalar ile istişare yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Biz, bu değişiklikleri sendikalarla istişare ettik ve basın yolu ile topluma izah edeceğiz dedik. Haklı olmadıklarını da kendilerine söyledik” dedi.

-“Nazım Çavuşoğlu bir şey söylüyorsa içinde yalan dolan yoktur”

“Yıllardır benimle birlikte olan insanlar bilirler ki, Nazım Çavuşoğlu bir şey söylüyorsa içinde yalan dolan yoktur” diye konuşan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“İki sendikayı zora sokmak istemiyorum ancak göreve geldiğim günden itibaren sendikalarla yaptığım görüşmelerde bu düzenin böyle devam edemeyeceğini kendilerine ifade ettim. Tasarı oluştukça kendilerini bilgilendirdik. Kendileriyle görüşmediğim ifadeleri tamamen bir yanılgıdır. Sendikalarla hiçbir iletişim sıkıntımız olmadığı gibi sendikacı arkadaşlarımızın da bilmediği hiçbir şey yoktur.”

Çavuşoğlu ayrıca, tasarıyı oluşturdukça sendikalarla paylaştıklarını, hatta tasarının teknik kurulda görüşülmesi esnasında bazı öğretmenlerin üsluplarını bozarak, tartışmalara neden olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, yasada yapılması gereken 3-4 konu olduğunun altını çizerek, dünyada öğretmenlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Öğretmenin yıllık çalışma saatlerinin OECD ortalamalarına göre 1675 saat olduğuna vurgu yaparak, bu rakamın KKTC’de en üst seviyede bile hesaplandığında 720 saat olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin de incelendiğinde bu saatlerin diğer ülkelere göre düşük olduğunu söyledi.

Ancak yasada öngördükleri değişikliklerde öğretmenin ders saatlerine dokunmadıklarını ve bu yasanın çalışan öğretmene yük bindirmeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, yapılan düzenlemelerin, ders saatlerini doldurmayan öğretmene yönelik bir düzenleme olduğuna dikkat çekti.

Sendikaların şikayet ettikleri konulardan birinin, hizmet içi eğitim kursları olduğuna değinen Çavuşoğlu, “Düzenlediğimiz kurslara katılması gerekenlerin yüzde 20’si katılıyor, dolayısıyla bilgiler güncellenmiyor. Bizde bu yasada kendi branşlarıyla ilgili hizmet içi kurslara katılımı zorunlu hale getirdik” diye konuştu.

Okullarda öğretmen aktarma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını da dile getiren Çavuşoğlu, bir okulda öğretmen eksiği olduğunda bu eksikliği giderebilmek için aktarma yapmakta zorluk yaşadıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Düzenlenen yasa ile müdür muavinlerine 4 saat derse girmesini istiyoruz. Atölye şefleri hiç derse girmezdi, zorunlu hale getirdik. Rehber öğretmenlerle ilgili 8 saat derse girme zorunluluğu getiriyoruz. Rehber öğretmen sınıflara kendi branşlarıyla ilgili derse girer. Bunun dışında yapılan bir şey yok. Toplumu yanıltmasınlar. Rehber öğretmenin Matematik ya da İngilizce dersi verecek algısı var, bu yanlış. Sendikalar bunları biliyor. Bilmezmiş gibi yapmasınlar.”

Bakan Çavuşoğlu, eğitimin sorunlarının masaya yatırılacağını belirtti. Yasada değiştirilmesi öngörülen maddeler hakkında da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, birinci maddede yer alan değişiklikle herhangi bir suça karışarak, KHK tarafından görevden uzaklaştırılan veya milletvekili, belediye başkanı veya daire müdürü olan bir öğretmenin yerine öğretmen alınabilmesinin önünün açılacağını ve okulda yaşanacak eksikliğin giderileceğini söyledi.

-“Nazım Çavuşoğlu, bu ülkenin değerlerinin savunucusudur”

İkinci maddenin ise, ilkokullara rehber öğretmen alınabilmesi için düzenlendiğini kaydeden Çavuşoğlu, sendikaların toplumu yanılttığı bir konu daha olduğunun altını çizerek, sendikaların Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) kapatılacağı yönündeki iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

“Nazım Çavuşoğlu bu ülkenin değerlerinin savunucusudur” diye konuşan Çavuşoğlu, AÖA’nın kapanma tehlikesi olan günlerini kendi dönemlerindeki desteklerle geride bıraktığına vurgu yaparak, yapılan yasal düzenlemeler ile AÖA’nın görev yetki ve sorumluluklarını arttırılacağını dile getirdi.

-“AÖA’yı kapatacağımı iddia ediyorlar, bu doğru değil”

Atatürk Öğretmen Akademisi’ni hizmet içi eğitim veren bir merkez haline getirmeye çalıştıklarına da değinen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“AÖA’yı kapatacağımı iddia ediyorlar, bu doğru değil. Yasayı değiştiriyoruz, değiştirirken okul öncesini bölüm şekline çevireceğiz. Yasal tadilat istemesin diye şimdiden düzenleme yapıyoruz. Olumsuz söylemler toplumu yanıltma maksatlı. AÖA’da yasa düzenlenecek, güncellenecek, uluslararası yayın yapabilecek kapasiteye ulaştırılacak. Belki de hizmet içi merkezi, araştırma merkezi olacak.”

Lise ve iki yıllık yüksekokuldan mezun olanların geçici öğretmenlik yapmasına ilişkin prosedürü de ortadan kaldırdıklarına işaret eden Çavuşoğlu, öğretmen kadrolarının azaltıldığına dair yapılan açıklamaların da toplumu yanıltmak için yapıldığını söyledi. Yasada yapılan değişiklikle bu yıl yapılan kadro artırımının yaklaşık 600 kişi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu sayıların ihtiyaçlar dahilinde kullanılacağını söyledi.

-“A öğretmen – B öğretmen uygulamasının kaldırılması taraftarı değilim”

A öğretmen – B öğretmen uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak gerek öğretmenlerde gerekse siyasi arenada bir düşünce olduğunu aktaran ancak kendisinin bu uygulamanın kaldırılmaması ve devam etmesi taraftarı olduğunu belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“B öğretmen 20 senede olurken, bir de barem artışı alır. Bizim yaptığımız düzenlemede A ve B öğretmen kaldırılmasın temelini şuna dayandırdık. Devlette emeklilik hakkı kazanmamızın çalışma süresi 25 yıldır. 25 yılda herkesin eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Bu değişikliğin mali protokol ile hiçbir alakası yoktur. Ben bunu yıllar öncesinde de söylemiştim. Bu değişiklik ile bir öğretmen 20 yılda ulaştığı barem ve maaş haklarına yine 20 yılda ulaşacak ama ders saatine 25 yılda ulaşacak. A öğretmen ise barem ve maaş hakkını 25 yılda, ders saatlerine ise 30 yılda ulaşacak. Dolayısıyla, biz öğretmenin edindiği bilgi ve beceriden daha fazla faydalanmanın peşindeyiz.”

“Öğretmenlerin haklarına dokunmayacağım ancak istismarı önleme de benim vazifem” diye konuşan Çavuşoğlu, bu hakları istismar eden ve ders saatlerini doldurmayan öğretmenlerin bu yasa ile önüne geçeceklerini belirtti.

-“Öğretmenler arasında çalışma eşitliğini sağlamakla mükellefiz”

İlköğretimde ders saatleri ile ilgili sıkıntılarının olmadığının ancak orta eğitimde çok ciddi sıkıntıların olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şunları belirtti:

“Bizler çalışma eşitliğini sağlamakla mükellefiz. Farklı okullarda aynı branştan 20 saat derse giren bir öğretmenimiz var, başka bir okulda ise 6 ile 10 saat arası derse giren öğretmenimiz var. Bu adil bir ortam değildir. Yapmaya çalıştığımız değişiklikler budur. Yıllardır istismar edilmesine biz göz yumduk ancak gelinen aşamada bu dönemi kapatıyoruz.”

Açıklamasının sonunda öğretmenlere seslenen Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz burada sizlerin aleyhine gerçekleşecek hiçbir şey yapmıyoruz. Ancak yüzümüzü de dünyaya çevirmek zorundayız. Sendikal birliktelik adı altında ders saatlerini doldurmayanları ve bir okuldan diğer okula gitmeyi reddedenleri kimse savunamaz. Bilmenizi isterim ki bu yasal değişiklikleri ülkemizin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmek için yapmak durumundayız”