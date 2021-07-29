Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Mersin, Adana ve Osmaniye’de meydana gelen yangınları büyük bir endişeyle takip ettiklerini ve derin üzüntü duyduklarını belirterek, bu felaketin yaralarının en erken zamanda sarılmasını ve can kaybının yaşanmamasını temenni etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki yangınlar dolaysıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Anavatanımızda hasar gören bölgelerde yaşayan kardeşlerimize geçmiş olsun der, yaralılara acil şifalar dilerim. Bölgedeki yangınların söndürülmesi için canla başla insanüstü bir gayretle çalışan görevlilere kolaylıklar dilerim” dedi.