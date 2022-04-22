Çavuşoğlu ülke genelindeki okulları temsil eden öğrenci heyetini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ülke genelindeki okulları temsil eden öğrenci heyetini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Çavuşoğlu ülke geneli okulları temsil eden Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Feray Konti başkanlığındaki öğrenci heyetiyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, öğrencileri kabulünde makamını Vadili – İnönü İlkokulu öğrencisi Hayatsu Açıkel’e devretti.

Bakanlık makamını devralan Hayatsu Açıkel, okullarda tespit edilen eksikleri bakanlık bürokratlarına aktararak ivedi şekilde çözüme kavuşturulması talimatı verdi.

Daha sonra toplantı odasına geçildi ve öğrenciler okullarda gördükleri sorunları bakanlık yetkililerine aktardı.

Açıkel, isteklerini ve taleplerini ileten öğrencilere teşekkür ederek, talepleri bakanlık bürokratlarına aktardığını ve çözüme kavuşturulması adına çok çalışacaklarını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Makamını devreden Nazım Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada tüm çocuklarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı ve çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün için düzenlenecek etkinliklerde keyifli vakit geçirmelerini diledi.

Öğrencileri makamında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, “Bizden sonraki nesilleri siz yetiştireceksiniz, KKTC’nin çocukları olarak Türk milletinin bir parçası olarak bu topraklarda yaşayacağız. Çok çalışıp başarılı olmak gerekiyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitimle ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dinledikten sonra anı fotoğrafı çektirerek, bakanlık tarafından hazırlanan hediye paketlerini öğrencilere takdim etti.