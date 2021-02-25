Çavuşoğlu: "Yaşananlar, hayvan refahı açısından bir trajedidir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bin 776 sığırın Gazimağusa Limanı açıklarında gemide bekletilmesinin trajik bir olay olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, KKTC devletinin sığırlara yem vermesinin Kıbrıs Rum tarafınca başka yerlere çekilmeye çalışmasının kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bin 776 sığırın hastalıklı olduğu iddiaları üzerine, Gazimağusa Limanı açıklarında bekletilmesi ve gelişen olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

KKTC’nin bahse konu sığırların yem ihtiyacını karşılamak için Veteriner Dairesi kontrolünde yem ikmali yapmakta olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Yem ikmalleri, hayvan refahı göz önünde tutularak yapılmakta ve hayvan hastalıklarıyla ilgili herhangi bir risk almamak için ilgili gemi limana yanaştırılmamaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, “Bu yaşananlar, hayvan refahı açısından bir trajedidir. Rum Yönetimi’nin, KKTC’nin ilgili gemideki hayvanlara yem tedariki yaparak, yardım eli uzatmasını siyasi noktalara çekme çalışmaları kabul edilemez bir davranıştır.

KKTC olarak, içinde hastalıklı hayvanlar taşıdığı iddiası olan ve hiçbir limana yanaştırılmayan zorda kalan bir gemiye yardım elimizi uzattık. AB üyesi olan Rum Yönetimi’nin, yapmış olduğumuz yardımı baltalamaya çalışılması yerine, ilgili gemiye en başta destek vermiş olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Bahse konu sığırların 17 Aralık 2020’de İspanya’nın Tarragona şehrinden Libya’ya gitmek üzere yola çıktığını ancak hayvanların hastalık taşıdığı iddiasıyla gemiden indirilmesinin engellendiği, bunun yanında AB üyesi limanlara giriş izninin de verilmediğini anımsatan Çavuşoğlu, “Bu konuda yükün sorumlusu olan bir AB üye ülkesinin diğer AB üye ülkeleri ile işbirliği yaparak sorunu çöz