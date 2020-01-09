Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Saraç ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YÖK Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Çavuşoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, YÖDAK Başkanı Akile Büke ve Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi Rauf Ataöv ile Canev Engelkıran eşlik etti.

KKTC yükseköğreniminin desteklenerek, var olan kalitenin daha yukarıya çıkarılması için atılacak ortak adımların görüşüldüğü toplantıda, bu yıl Türkiye’den KKTC üniversitelerine gelen öğrenci sayılarının istenilen noktada olmayışı, Türkiye üniversitelerinin “Yabancı uyruklu kontenjanından” yararlanacak KKTC vatandaşı öğrencilerin başvuru takvimindeki uyuşmazlık, Türkiye doğumlu olup sonradan KKTC’ye yerleşen, ortaöğretiminin tamamını KKTC’de tamamlamış çift uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerinin Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvuramaması, Çift uyruklu olup Türkiye’deki üniversitelerin Tıp fakültesinden mezun olan KKTC vatandaşların yaşadığı hukuksal sorunlar, uluslararası öğrencilerin bürokratik işlemlerinde yaşadığı zorluklar, YKS kılavuzunda yer almayan üniversitelerin denetlenerek gerekli akademik şartları yerine getiren üniversitelerin YKS kılavuzunda yer alması ve Sadece KKTC uyruğu olan öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılmaya çalıştıklarında yaşadıkları problemler ele alındı.

Gerçekleştirilen toplantı sonucunda iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilerek, var olan sorunların yapılacak çalışmalarla giderilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.